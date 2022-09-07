Я – покращена версія Усика, – Ф'юрі нахабно висловився про українця
Джерело:The Ring
Тайсон Ф'юрі продовжує вихвалятися своїми боксерськими здібностями та вміннями. Все б нічого, однак "Циганський король" знову починає знецінювати своїх потенційних.
Ф'юрі: Усик хитрий маленький покидьок
Тайсон Ф'юрі знову заговорив про Олександра Усика. Він наголосив, що врази сильніший за українця.
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Тайсон Ф’юрі робить те, що робить Усик. Але я більша, покращена його версія з нокаутуючою силою. Усик думає, що він хитрий маленький покидьок у (99,8 кілограма), і він може боксувати та рухатися. Я займався боксом і рухався всю свою кар’єру, але зараз мені просто подобається нокаутувати покидьків. Я ніколи не бачив бійця, який був би швидше за мене, ні в бою, ні в спарингу,
– заявив британець.
"Усик – важковаговик (99,8 кілограма), але він не швидший за мене. Той факт, що він був у середній вазі, означає, що він розвиває швидкість. Але зайва вага не допоможе його швидкості. Якщо чоловік важить 90,7 кілограма і підіймається до 99,8 кілограма, він має більше м’язів і сповільнюється. Чому Тайсон Ф'юрі збирається його перемагати? Тому що Тайсон Ф’юрі – 206-сантиметрова та 125-кілограмова бойова машина, яка не втомлюється викидати удари", – сказав Ф'юрі.
Також "Циганський король" знову висловився про бій Усик – Джошуа 2. Він заявив, що українець провів не надто вдалий бій.
Відомо, що Джошуа не тримає удару. Але у другому бою Усик навіть не вразив його жодного разу,
– додав Тайсон.
Усик – Ф'юрі: що відомо про можливе протистояння
- Український боксер прагне отримати звання абсолютного чемпіона світу, для цього йому необхідно зустрітися з Тайсоном Ф'юрі, який володіє титулом WBC.
- Британець вимагає за своє повернення за ринг шалені гонорари. Він почав вимагати призовий фонд у 120 мільйонів доларів.
- Егіс Клімас, менеджер українця, повідомив, що Ф'юрі згоден на бій з Усиком. Він також назвав місце можливої зустрічі. Однак Тайсон прагне вийти на ринг проти Усика вже цього грудня.
- Тим часом українець не збирається поспішати, він наголосив, що наступний бій за його участю може відбутися тільки у 2023 році. Боксерові необхідно відновитися після реваншу з Ентоні Джошуа.
- Тож Ф'юрі вирішив знайти собі нового суперника, він кинув виклик Джошуа. Ентоні відповів на пропозицію Тайсона та розповів, коли готовий вийти на ринг.