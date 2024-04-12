Ф'юрі розповів, чи відбудеться реванш з Усиком після бою за абсолют

У столиці Саудівської Аравії 18 травня в ринг вийдуть Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі, щоб визначити першого абсолютного чемпіона світу хевівейту в епоху чотирьох поясів. Після цього, за умовами контракту, між ними має відбутися реванш.

Проте останнім часом усе більше з'являється розмов, що цього може не статися. Промоутери Боб Арум та Едді Хірн заявляли, що є ймовірність проведення одного бою, після чого "Циганський король" має зустрітися з Ентоні Джошуа.

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Ф'юрі не "зливається" від реваншу

Ці чутки прокоментував Тайсон Ф'юрі. Він висловився про можливий титульний бій проти свого земляка, заявивши, що скасування реваншу з Олександром Усиком є майже неможливим.

Бій проти Джошуа? Я не дивлюся за спину Усику. Олександр не скаже: "Добре, я відмовляюся від 75 мільйонів за реванш. Просто дайте мені 50 тисяч, і я відступлю вбік". Ви справді думаєте, що є якісь шанси, що це станеться? Я так не думаю,

– заявив британець.

. Раніше Тайсон Ф'юрі розповів, що він є на шляху до того, щоб стати першим мільярдером серед боксерів . Шалену суму грошей йому запропонував Турки Аль аш-Шейх, для їх отримання британському боксеру треба провести 10 боїв.

Нагадаємо, що напередодні британський боксер поділився новинами зі свого тренувального табору. Він заявив, що перебуває у фантастичній фізичній формі та назвав свою "секретну зброю" в підготовці до "бою століття" проти Олександра Усика.