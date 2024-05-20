Якби знав, нокаутував би його, – Ф'юрі прокоментував свою "помилку" в бою проти Усика

Тайсон Ф'юрі заявив, що програв через власну помилку. Для нього стала неочікуваною перемога Олександра Усика за очками.

У ніч з 18 на 19 травня в Ер-Ріяді відбувся "бій століття", де на рингу зустрілися Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі. Судді роздільним рішенням віддали перемогу українському боксеру.

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Причина поразки Ф'юрі

Британець заявив, що не знав, що поступається Олександру Усику в очках. Якби він розумів це, то одразу нокаутував би його.

Для мене найголовніше – це отримати гроші та повеселитися. Я дякую Усику за бій, це був доволі близький бій. Я не можу оцінювати поєдинок поки я на рингу. Якби я знав, що програю за очками, то я б нокаутував Усика,

– зазначив Тайсон Ф'юрі.

Раніше британець зробив гучну заяву про те, що Усику віддали перемогу через війну в Україні . Сам Ф'юрі вважає себе переможцем.

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі запланований на жовтень 2024 року. Змагатимуться вони лише за три титули.