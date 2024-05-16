Ф'юрі "засипав поцілунками" команду Усика: цікаве відео

Тайсон Ф'юрі продовжує показувати свою провокаційну поведінку напередодні бою з Олександром Усиком. Коли британець проходив повз команду українця, то подарував їм кілька повітряних поцілунків.

Вже 18 травня в Саудівській Аравії на рингу в "бою століття" зустрінуться Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі. Боксери змагатимуться за титул абсолютного чемпіона у надважкій вазі.

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Поцілунки від "Циганського короля"

Під час червоної доріжки представники команди Олександра Усика викрикували ім'я українця, коли на доріжці з'явився британець. Тайсон Ф'юрі наблизився до них і почав "засипати" їх повітряними поцілунками.

Повітряні поцілунки для команди Олександра Усика: дивіться відео

Команди українця та британця влаштували сутичку . В ній постраждав батько британця.

Зазначимо, що нещодавно британець зізнався, що має проблеми з психічним здоров'ям. Він страждає від біполярного розладу і синдрому дефіциту уваги та гіперактивності (СДУГ).