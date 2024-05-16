Вже у цю суботу, 18 травня, в Ер-Ріяді на рингу в історичному поєдинку зустрінуться Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі. Боксери змагатимуться за титул абсолютного чемпіона у надважкій вазі.

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Ф'юрі не надає "бою століття" важливого статусу

Британець заявив, що він не емоційний перед великими боями, адже для нього це просто робочий день.

Мене ніколи не бачили емоційним, пригніченим або знервованим перед великим боєм. Це просто боксерський матч. Два хлопці вийдуть на ринг і робитимуть те, що робили в залі щодня, у моєму випадку — протягом останніх 20 років, якщо не більше. Люди дивуються великим аренам, але для мене це ще один день на роботі. Це просто ще один день для мене. Знаєте, що буде, коли я повернуся додому? Сяду в старий фургон, а назад посаджу собаку. Усе те саме,

— розповів Тайсон Ф'юрі.

Відзначимо. Нещодавно британець зізнався, що має проблеми з психічним здоров'ям. Він страждає від біполярного розладу і синдрому дефіциту уваги та гіперактивності (СДУГ).

Нагадаємо, що за "бій століття" Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі отримають рекордні гонорари.