Уже 18 мая в Саудовской Аравии на ринге в “бою века” встретятся Александр Усик и Тайсон Фьюри. Боксеры будут соревноваться за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.

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Поцелуи от "Цыганского короля"

Во время красной дорожки представители команды Александра Усика выкрикивали имя украинца, когда на дорожке появился британец. Тайсон Фьюри приблизился к ним и начал "засыпать" их воздушными поцелуями.

Воздушные поцелуи для команды Александра Усика: смотрите видео

Напомним. Команды украинца и британца устроили потасовку. В ней пострадал отец британца.

Отметим, что недавно британец признался, что имеет проблемы с психическим здоровьем. Он страдает от биполярного расстройства и синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).