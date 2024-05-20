Я не суддя, – Ф'юрі назвав винних у поразці від Усика в "бою століття"

У ніч з 18 на 19 травня у столиці Саудівської Аравії відбувся вечір боксу. Його головною подією стала битва за абсолют між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі.

Український боксер здобув яскраву перемогу. Він зміг перевернути хід бою. продемонструвавши домінацію у чемпіонських раундах.

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Кого звинуватив Ф'юрі

Судді віддали Олександру Усику звитягу роздільним рішенням – 115:112, 113:114, 114:113. Одразу після поєдинку з таким результатом не погодився Тайсон Ф'юрі – він заявив, що українець переміг, тому що його країна перебуває у стані війни й це повпливало на бали рефері.

Тепер же британський боксер, коментуючи свою першу поразку в кар'єрі, розповів про ще одних винуватців. Він дорікнув своїй команді, яка прорахувалася під час "бою століття".

Я не суддя та не можу судити бій, поки я його проводжу. Якби команда сказала мені перед останнім раундом, що я програю, я б пішов і спробував закінчити бій достроково, але всі в кутку вважали, що ми перемагаємо. Усе, що мені потрібно було робити, – це продовжувати боксувати та робити те, що я роблю, і я робив це,

– сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, що напередодні поразку "Циганського короля" також прокоментував промоутер Едді Хірн. Зокрема, він згадав спірне рішення судді, який у дев'ятому раунді врятував Тайсона Ф'юрі від нокауту.

. Завдяки перемозі на "Kingdom Arena" Олександр Усик став лише третім боксером в сучасній історії, хто ставав абсолютним чемпіоном в різних вагових категоріях. Раніше це вдавалося тільки Теренсу Кроуфорду та Наої Іноуе.

Зазначимо, що вже зовсім скоро має відбутися реванш Усик – Ф'юрі. Він запланований на жовтень 2024 року й обидва боксери погодилися на його проведення одразу після першого бою.