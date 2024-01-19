Зробить з Ф'юрі дурня на рингу: батько "Циганського короля" здивував оцінкою Усика

Що менше часу залишається до "бою століття", тим більше компліментів отримує від батька Ф'юрі Олександр Усик. Британець, нарешті, оцінив майстерність українського чемпіона.

Непереконлива перемога Тайсона Ф'юрі над Френсісом Нганну викликала багато питань в експертів та вболівальників боксу. Побитий та весь у синцях "Циганський король" мав жалюгідний вигляд після бою з дебютантом боксерського рингу.

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Джон Ф'юрі: Усик – класний боксер

Своє занепокоєння формою сина висловив Джон Ф'юрі – батько чемпіона світу за версією WBC. На його думку, Тайсону потрібно змінити стиль бою. В іншому випадку швидкий Усик зможе піймати його у пастку.

"Той стиль, який він використав у трьох боях з Вайлдером, не переможе Усика. Це дві різні людини.

Усик – класний боксер. Він хитрий, має хорошу координацію, хороші рухи, він ухиляється від ударів, і його важко спіймати.

Якщо ти не вмієш розставляти пастки і створювати проблеми такій людині, як Олександр Усик, він просто зробить з тебе дурня на рингу", – зазначив Ф'юрі-старший.

Нагадаємо, що раніше Джон Ф'юрі постійно глузував з Усика, висміюючи габарити українського боксера. Втім, після жовтневого поєдинку проти Нганну до старшого Ф'юрі раптово прийшло прозріння, що його син не всесильний король дивізіону.

Бій за абсолютне чемпіонство у хевівейті між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком пройде 17 лютого у столиці Саудівській Аравії Ер-Ріяді. Наступним суперником абсолюту може стати переможець бою Джошуа – Нганну.