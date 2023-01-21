Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі ще не оголошений офіційно, але боксери вже почали підготовку до мегафайту. Поки що спортсмени змагаються у гострослів'ї, намагаючись зачепити один одного.

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До словесної баталії супертяжів приєднався Джон Ф'юрі – батько чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі. Предметом глузування стали фізичні кондиції українського боксера, які він побачив на фото Усика біля басейну.

Джон Ф'юрі: Усик виглядав, наче мішок кісток

На думку Джона, український боксер недостатньо широкий у плечах, а тому міг би вийти на ринг проти Періс Ф'юрі – дружини епатажного британця.

"Таке почуття, ніби його власне тіло вирішило піти погуляти. Навіть не знаю, що ж такого могло з ним трапитися. Як він примудрився профукати всю ту масу, яка в нього була в реванші з Джошуа, і залишитися ось з цим? Та чим він займався?

На тому фото він виглядав, наче мішок кісток, що тільки-но вибрався з басейну. А що у нього з плечима? Ми могли б надіти боксерські рукавички на Періс і дозволити їй битися з ним. Вони приблизно однакового розміру. Чесно кажучи, Періс ширша в плечах", – сказав батько "Циганського короля".

Джон Ф'юрі впевнений, що Усик має недостатню масу тіла, а тому не зможе конкурувати з його сином.

У нього немає "рами", щоб тягатися з Тайсоном. Його навички корисні у середньому, напівважкому і, можливо, у першій важкій вазі. Але він не здатний тягатися з по-справжньому великими хлопцями,

– заявив Джон Ф'юрі.

Нагадаємо, що український боксер опублікував у соцмережі Instagram фото в плавках біля басейну. Усик потролив товстуна Ф'юрі, назвавши його "Пузанем".

Зазначимо, що через тривалі переговори, поєдинок відтерміновуєтся. Тепер ймовірною датою мегафайту називають другу половину березня – середину квітня.