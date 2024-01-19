Наразі вони перебувають у тренувальних таборах, де наполегливо готуються до найбільшого бою в кар'єрі в режимі майже повної секретності. Боксерська ж спільнота не припиняє обговорювати майбутній поєдинок та намагається спрогнозувати його перебіг.

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Протистояння стилів

Своїми очікуваннями від битви за всі титули суперважкої ваги поділився донедавна непереможний боксер на професійному рівні Джо Джойс. Він оцінив сильні сторони Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі й назвав свого фаворита.

Українець має чудовий боксерський IQ, впевнену роботу на ногах та багато ударів. Усик – розумний боксер, має багато якостей. Думаю, у Ф'юрі буде перевага внаслідок габаритів. Він постійно нависає над суперниками, влаштовує хаос у ближньому бою і так може досягти нокауту. Він завдає менше ударів, ніж Усик, але в нього довші руки, є швидкий джеб. Якщо обидва будуть на своєму топ-рівні, то віддам перевагу Ф'юрі,

– сказав Джойс.

Нагадаємо, що бій відбудеться у столиці Саудівської Аравії. У контракті Усика та Ф'юрі є пункт про реванш.