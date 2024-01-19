Непереконлива перемога Тайсона Ф'юрі над Френсісом Нганну викликала багато питань в експертів та вболівальників боксу. Побитий та весь у синцях "Циганський король" мав жалюгідний вигляд після бою з дебютантом боксерського рингу.

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Джон Ф'юрі: Усик – класний боксер

Своє занепокоєння формою сина висловив Джон Ф'юрі – батько чемпіона світу за версією WBC. На його думку, Тайсону потрібно змінити стиль бою. В іншому випадку швидкий Усик зможе піймати його у пастку.

"Той стиль, який він використав у трьох боях з Вайлдером, не переможе Усика. Це дві різні людини.

Усик – класний боксер. Він хитрий, має хорошу координацію, хороші рухи, він ухиляється від ударів, і його важко спіймати.

Якщо ти не вмієш розставляти пастки і створювати проблеми такій людині, як Олександр Усик, він просто зробить з тебе дурня на рингу", – зазначив Ф'юрі-старший.

Нагадаємо, що раніше Джон Ф'юрі постійно глузував з Усика, висміюючи габарити українського боксера. Втім, після жовтневого поєдинку проти Нганну до старшого Ф'юрі раптово прийшло прозріння, що його син не всесильний король дивізіону.

До слова. Бій за абсолютне чемпіонство у хевівейті між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком пройде 17 лютого у столиці Саудівській Аравії Ер-Ріяді. Наступним суперником абсолюту може стати переможець бою Джошуа – Нганну.