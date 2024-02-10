"Карма – це така штука": ексчемпіон світу пояснив, за що Ф'юрі отримав розсічення

"Циганський король" отримав розсічення ока напередодні поєдинку за абсолют з Олександром Усиком. На думку американського боксера Тіма Бредлі це відбулося невипадково.

За два тижні до поєдинку за абсолют Тайсон Ф'юрі отримав травму під час спарингу. Через глибоке розсічення "Циганському королю" довелося накласти 11 швів, а довгоочікуваний поєдинок перенести на пізніший термін.

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Ф'юрі поплатився за "брудний" бокс

Колишній чемпіон світу у двох дивізіонах Тімоті Бредлі висловився стосовно несподіваної травми Ф'юрі. На думку 40-річного американця, "Циганському королю" прилетіло через заборонений прийом у бою з Нганну. Тоді британець вдарив ліктем зірку ММА, але судді не помітили порушення.

Карма – це така штука. Послухайте, той лікоть, яким він ударив Френсіса Нганну і лікоть яким його вдарили під час спарингу... люди повинні зрозуміти, він спарингував із хлопцем із ММА. Ось із ким він працює перед боєм з Усиком. Це може бути падінням чи кінцем Тайсона Ф'юрі,

– зазначив Бредлі.

Нагадаємо, що у поєдинку Ф'юрі – Нганну доволі суперечливу перемогу здобув британець. "Циганський король" побував у нокдауні, але роздільним рішенням судді віддали йому звитягу.

Відео забороненого удару Ф'юрі у бою з Нганну