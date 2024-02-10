За два тижні до поєдинку за абсолют Тайсон Ф'юрі отримав травму під час спарингу. Через глибоке розсічення "Циганському королю" довелося накласти 11 швів, а довгоочікуваний поєдинок перенести на пізніший термін.
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Ф'юрі поплатився за "брудний" бокс
Колишній чемпіон світу у двох дивізіонах Тімоті Бредлі висловився стосовно несподіваної травми Ф'юрі. На думку 40-річного американця, "Циганському королю" прилетіло через заборонений прийом у бою з Нганну. Тоді британець вдарив ліктем зірку ММА, але судді не помітили порушення.
Карма – це така штука. Послухайте, той лікоть, яким він ударив Френсіса Нганну і лікоть яким його вдарили під час спарингу... люди повинні зрозуміти, він спарингував із хлопцем із ММА. Ось із ким він працює перед боєм з Усиком. Це може бути падінням чи кінцем Тайсона Ф'юрі,
– зазначив Бредлі.
Нагадаємо, що у поєдинку Ф'юрі – Нганну доволі суперечливу перемогу здобув британець. "Циганський король" побував у нокдауні, але роздільним рішенням судді віддали йому звитягу.
Відео забороненого удару Ф'юрі у бою з Нганну