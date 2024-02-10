За два тижні до поєдинку за абсолют Тайсон Ф'юрі отримав травму під час спарингу. Через глибоке розсічення "Циганському королю" довелося накласти 11 швів, а довгоочікуваний поєдинок перенести на пізніший термін.

Читайте також "Удача для нього": ексчемпіон світу прокоментував перенесення бою Усик – Ф'юрі

Ф'юрі поплатився за "брудний" бокс

Колишній чемпіон світу у двох дивізіонах Тімоті Бредлі висловився стосовно несподіваної травми Ф'юрі. На думку 40-річного американця, "Циганському королю" прилетіло через заборонений прийом у бою з Нганну. Тоді британець вдарив ліктем зірку ММА, але судді не помітили порушення.

Карма – це така штука. Послухайте, той лікоть, яким він ударив Френсіса Нганну і лікоть яким його вдарили під час спарингу... люди повинні зрозуміти, він спарингував із хлопцем із ММА. Ось із ким він працює перед боєм з Усиком. Це може бути падінням чи кінцем Тайсона Ф'юрі,

– зазначив Бредлі.

Нагадаємо, що у поєдинку Ф'юрі – Нганну доволі суперечливу перемогу здобув британець. "Циганський король" побував у нокдауні, але роздільним рішенням судді віддали йому звитягу.

Відео забороненого удару Ф'юрі у бою з Нганну

До слова. Бій за абсолютне чемпіонство між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком відбудеться 18 травня 2024 року. Якщо британський боксер знову зірве поєдинок, тоді йому потрібно буде заплатити штраф у розмірі 10 мільйонів євро.