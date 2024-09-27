Між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі запланований бій-реванш. Він відбудеться 21 грудня 2024 року.

Читайте також "Він не знає, як програвати": Усика визнано найкращим хевівейтером сучасності

Коли Ф'юрі почне тренування

Британець розповів, що ще не розпочав тренувальний табір і не поїде у нього ще довгий час, а почне тренуватися десь за 6 тижнів.

Зазвичай я тренуюсь близько 6-7 тижнів до цих боїв, тому я буду готовий запалювати уночі,

– зазначив Ф'юрі.

Відзначимо. Олександр Усик вже розпочав свій тренувальний табір.

Нагадаємо, що в першому бою у травні 2024 року українець переміг Тайсона Ф'юрі роздільним рішенням суддів.