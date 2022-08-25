Це був стрес від результату, якого він не хотів, – Руїс про поведінку Джошуа після реваншу

Олександр Усик успішно захистив свої титули WBA, WBO та IBF, вдруге перемігши Ентоні Джошуа. Після бою британець не міг стримати своїх емоцій.

Руїс: Він не домігся свого, але він чудовий хлопець

Колишній чемпіон світу у важкій вазі Енді Руїс прокоментував поведінку Ентоні Джошуа після поразки від чемпіона Олександра Усика.

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Я думаю, це був стрес від результату, якого він не хотів. Він не домігся свого, але він чудовий хлопець. Не можна нічого поганого сказати про Ентоні Джошуа. Я думаю, що він мав просто відреагувати так, як коли я його побив. "Привіт, ти кращий боєць". Бла-бла-бла. Я не знаю. Він був у якихось змішаних почуттях, кидаючи пояси,

– сказав американський боксер.

За словами Руїса, Ентоні був впевненим в перемозі, тому що він пройшов весь шлях до Саудівської Аравії, щоб провести бій.

"Ми ті, хто повинен наносити удари. Ми ті, хто отримує удари. У нас є команда, і ми точно знаємо, що робимо на рингу та в спортзалі. Ми повинні думати про все, що робимо, і ми повинні виконувати це самостійно", – додав ексчемпіон.

Якою була реакція Джошуа на поразку