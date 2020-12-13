Чемпіон WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) прокоментував перемогу Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) над Кубратом Пулєвим (28-2, 14 КО).

Після бою на "Вемблі Арені"чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі кинув виклик чемпіону Ентоні Джошуа у твітері.

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"Ентоні Джошуа, ти об**рався в прямому ефірі. Я хочу бій з тобою. Хочу битися з тобою в наступному бою. Нокаутую тебе за три раунди", – сказав Ф'юрі.

До слова. Наступний бій Джошуа зобов'язаний провести проти українця Олександра Усика, який є обов'язковим претендентом на чемпіонський пояс WBO.

Реакція промоутерів

Глава Top Rank Боб Арум відреагував на перемогу Ентоні Джошуа:

Схоже, все готово для найбільшого чемпіонського бою в суперважкій вазі з часів Алі – Фрейзер в 1971 році. Тайсон Ф'юрі зустрінеться з Ентоні Джошуа за абсолютну корону. У понеділок ми в Top Rank почнемо працювати над організацією цього поєдинку,

– написав Арум.

Після бою промоутер Едді Хірн, який веде справи Джошуа, також повідомив про намір організувати бій свого підопічного з Ф'юрі.

"Ми знаємо, що повинні робити. І ми знаємо, чого хочемо. Починаючи з завтрашнього дня, ми будемо домовлятися з Тайсоном Ф'юрі і змусимо його вийти на бій з Джошуа", – сказав Хірн.