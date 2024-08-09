У 2022 році Олександр Усик вже проводили два бої, у яких перемогу здобував українець. Однак боксери можуть зустрітися на рингу і втретє.

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Чи можливий третій бій Усика та Джошуа

Український боксер не виключає проведення третього бою у разі його перемоги над Ф'юрі та звитяги Ей-Джея у бою з Дюбуа.

З моєї точки зору, я не маю права відмовити Ентоні в третьому бою, тому що він дав мені два неймовірні поєдинки. Джошуа допоміг мені стати ще відомішим у світі. Це зробив Ентоні. І якщо це станеться, з Божою допомогою, то я готовий на третій поєдинок з Ентоні,

– заявив Олександр Усик.

Цікаво. Олександр Усик відмовився від пояса абсолютного чемпіона світу. 21 вересня за титул битимуться Ентоні Джошуа та Даніель Дюбуа.

Нагадаємо, що українець ще також проведе бій-реванш з Тайсоном Ф'юрі 21 грудня 2024 року.