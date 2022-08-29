Це неповага, – тренер Джошуа розкритикував істерику Ентоні після поразки

Непереможний Олександр Усик 20 серпня вдруге переміг Ентоні Джошуа. Британський боксер відзначився ганебною поведінкою після оголошення результатів.

Гарсія: Ми знали, і він розумів, що це неправильно

Роберт Гарсія, тренер Ентоні Джошуа, теж розкритикував поведінку свого підопічного після реваншу з Олександром Усиком. Він вважає, що це було неповагою.

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"Коли це сталося, я не був поруч з ним. Коли він схопив пояси, я подумав, що він хотів привітати Усика. Самостійно вручити паски, визнавши Усика чемпіоном або щось на кшталт цього. Але він пішов у кут, і викинув титули з рингу. Вважаю, що це неповага.

Потім він повернувся та перепросив. Ми знали, і він розумів, що це неправильно. Я гадаю, це був відчай, він не хотів визнавати того, що програв бій. Але після розмови в роздягальні ми зрозуміли його розчарування.

Я відчуваю, що він намагався знайти виправдання у людей, які його підтримували. Будь-який боєць може відчувати те саме. Він вибухнув після поразки та поводив себе так, як було не варто. Але наступної миті він це зрозумів, повернувся на ринг, вибачився, і тоді все добре завершилось", – зазначив тренер.

Що зробив Джошуа