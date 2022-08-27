Хірн: Бісять люди, які корчать із себе розумників після події

Едді Хірн, промоутер прокоментував поведінку Джошуа після реваншу. Тоді британський боксер жбурнув пояси Усика, а також відібрав мікрофон та видав емоційну промову.

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За словами промоутера, йому неодноразово говорили, що він мав би відібрати мікрофон в Ентоні, однак він з цим не погоджується. Оскільки Джошуа був занадто емоційним, тому це могло б призвести до бійки.

"Бісять люди, які корчать із себе розумників після події. Але слід визнати очевидне. Він зазнав важкої поразки. Він був пригнічений, адже 11 місяців працював над тим, щоби взяти реванш. Він ніколи раніше так сильно не жадав перемогти. І він розуміє, що поводився неправильно. Але якби хтось спробував втрутитися, то вийшло б ще гірше. Він знав, що йому треба піти з рингу якнайшвидше. Він майже зробив це, але потім повернувся", – зазначив Хірн.

Навіщо повернувся? Тому, що був засмучений і пригнічений. Вирішив, що так правильно зробити. І це було його величезною помилкою. Він вирив собі могилу. Нічого страшного Джошуа, в принципі, не сказав. Але він був надто емоційним. Це був заслужений момент слави Усика, який він зіпсував,

– сказав промоутер.

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