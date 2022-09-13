Однозначно переміг би Усика: тренер Джошуа повеселив публіку

Анхель Фернандес впевнений, що його підопічний виграв би у Усика з третьої спроби. При цьому він готовий на бій з Ф'юрі та Руїсом.

Українець Олександр Усик в серпні досяг гучної перемоги над Ентоні Джошуа. Боксер вдруге поспіль здолав британця та залишив при собі чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.

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Попри дві поразки представники Джошуа починають говорити про можливий третій бій проти Усика. Наприклад, член тренерського штабу AJ Анхель Фернандес заявив, що його підопічний точно би побив українця.

У третьому бої Джошуа однозначно переміг би Усика. Я думаю, що зараз Джошуа почав розуміти набагато більше. Нам просто необхідно зосередитися на собі. Джошуа треба відновитися. Сподіваємося, що наприкінці року ми побачимо його бій із Ф’юрі. Або ми могли б побачити ще один бій проти Усика, ще один поєдинок проти Енді Руїса, тому є багато чудових боїв для Ентоні,

– вважає Анхель.

Попри те, що Усик двічі здолав Джошуа, саме Ентоні зараз ближче до поєдинку проти Ф'юрі. Українець не планує виходити на ринг у 2022 році, тоді як "Циганський король" хоче боксувати вже у грудні. Ці забаганки і готовий задовольнити AJ.

Усик проти Ф'юрі: