"Лють на Червоному морі": промоутер Усика пояснив, звідки пішла назва реваншу з Джошуа

У суботу, 20 серпня, відбудеться реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Для українця це буде перший захист титулів WBA, WBO та IBF.

Rage on The Red Sea

Олександр Красюк, промоутер Усика, розповів, звідки пішла назва реваншу з Джошуа – Rage on The Red Sea.

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"Rage on The Red Sea перекладається як "Лють на Червоному морі". Зізнаюся чесно, коли ми приїхали на пресконференцію, самі познайомилися з назвою. Ну, трохи раніше, коли затверджували макети постерів.

Це організатори вирішили, тому що Джидда знаходиться на Червоному морі. Ми можемо глянути у віконце нашого готелю і подивитися на чудовий краєвид моря", – сказав Красюк.

Також промоутер пояснив значення у виразі слова "лють".

А чому "лють"? Ну, не такий він і лютий цей Джошуа. Бачились з ним, поспілкувалися трошки. Може, лють справді походить від Усика? А може, з'єднання Усика та Джошуа має викликати лють? Не зрозуміло. Але сам факт – гарна назва,

– долав фахівець.

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