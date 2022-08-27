Хирн: Бесят люди, корчущие из себя умников после события

Эдди Хирн, промоутер, прокомментировал поведение Джошуа после реванша. Тогда британский боксер швырнул пояса Усика, отобрал микрофон и выдал эмоциональную речь.

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По словам промоутера, ему неоднократно говорили, что он должен отобрать микрофон у Энтоне, однако он с этим не соглашается. Поскольку Джошуа был слишком эмоционален, поэтому это могло бы привести к драке.

"Бесят люди, корчущие из себя умников после события. Но следует признать очевидное. Он потерпел тяжелое поражение. Он был подавлен, ведь 11 месяцев работал над тем, чтобы взять реванш. Он никогда раньше так сильно не хотел победить. И он понимает, что вел себя неправильно. Но если бы кто-то попытался вмешаться, то получилось бы еще хуже. Он знал, что ему нужно уйти с ринга как можно быстрее. Он почти сделал это, но потом вернулся", – отметил Хирн.

Зачем вернулся? Потому что был расстроен и подавлен. Решил, что так верно сделать. И это было его величайшей ошибкой. Он вырыл себе могилу. Ничего ужасного Джошуа, в принципе, не произнес. Но он был слишком эмоционален. Это был заслуженный момент славы Усика, который он испортил,

– сказал промоутер.

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