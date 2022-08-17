Усик притащив віслюка на пресконференцію з Джошуа: смішне фото
Джерело:твітер Майкла Бенсона
Український боксер отримав від доньки веселого талісмана. Він має допомогти Усику у бою проти Ентоні Джошуа
Всього три дні залишилось до головного бою року. Вже у суботу Олександр Усик буде протистояти Ентоні Джошуа у бої-реванші за чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF.
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Сьогодні пройшла пресконференція Усика та Джошуа, на якій український боксер розважив публіку. Олександр прийшов на захід в образі козака та заспівав культову для українців пісню.
Також Усик взяв із собою плюшевого віслюка. Як він сам пояснив, це тепер його талісман, який йому дала його донька перед боєм.
Це іграшка моєї доньки. Вона дала його мені, щоб він був моїм талісманом. Вона сказала, що він має бути поруч зі мною. Тому він завжди поруч,
– пояснив Олександр.
Поєдинок українця запланований на 20 серпня. Вболівальники зможуть подивитись його безкоштовно. Дізнавайтесь, де дивитися бій Усик – Джошуа.
Головне про бій-реванш Усика проти Джошуа:
- У вересні минулого року Олександр здолав Ентоні за одностайним рішенням суддів. Це дозволило Усику стати володарем чемпіонських поясів WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.
- Джошуа скористався правом на реванш, тому тепер українцю треба буде захистити свої нагороди. Заради цього бою Олександр виїхав з України в березні і розпочав підготовку.
- Перший бій пройшов у Лондоні, на "полі суперника". Новий поєдинок вирішили провести у Саудівській Аравії у місті Джидда. Дата – 20 серпня 2022 року.
- Букмекери називають Усика фаворитом бою проти Джошуа. Коефіцієнт на тріумф українця складає 1,65, тоді як на AJ – 2,55. Нічия оцінюється у 19,00.