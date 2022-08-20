Зовсім небагато залишилось до бою-реваншу між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Спортсмени зійдуться на ринзі у поєдинку за чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.
Слідкуйте з нами Усик – Джошуа: онлайн бою-реваншу
Українського боксера підтримує вся країна, в тому числі й мер Києва. На своїй сторінці в інстаграм Віталій Кличко виклав звернення до Усика, надихнувши його на перемогу.
Друзі! Сьогодні, 20 серпня, відбудеться ще один бій за Україну. Нехай це і спортивний поєдинок, але для нас важливі сьогодні перемоги в усьому. Олександр Усик вийде в ринг у Саудівській Аравії із українським прапором і під гімн України. Мільйони людей в усьому світі будуть дивитися бій-реванш Усик - Джошуа. Перемогу України побачить весь світ. Сашко, ми віримо в тебе, вболіваємо і тримаємо кулаки. Перемога буде за нами. Слава Україні!,
– заявив Віталій Кличко.
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Поєдинок запланований на сьогодні, 20 серпня. Час – не раніше опівночі. Вболівальники зможуть подивитись його безкоштовно. Дізнавайтесь, де дивитися бій Усик – Джошуа.
Головне про бій-реванш Усика проти Джошуа:
- У вересні минулого року Олександр здолав Ентоні за одностайним рішенням суддів. Це дозволило Усику стати володарем чемпіонських поясів WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.
- Джошуа скористався правом на реванш, тому тепер українцю треба буде захистити свої нагороди. Заради цього бою Олександр виїхав з України в березні і розпочав підготовку.
- Перший бій пройшов у Лондоні, на "полі суперника". Новий поєдинок вирішили провести у Саудівській Аравії у місті Джидда. Дата – 20 серпня 2022 року.
- Букмекери називають Усика фаворитом бою проти Джошуа. Коефіцієнт на тріумф українця складає 1,65, тоді як на AJ – 2,55. Нічия оцінюється у 19,00.