Зовсім небагато залишилось до бою-реваншу між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Спортсмени зійдуться на ринзі у поєдинку за чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.

Слідкуйте з нами Усик – Джошуа: онлайн бою-реваншу

Українського боксера підтримує вся країна, в тому числі й мер Києва. На своїй сторінці в інстаграм Віталій Кличко виклав звернення до Усика, надихнувши його на перемогу.

Друзі! Сьогодні, 20 серпня, відбудеться ще один бій за Україну. Нехай це і спортивний поєдинок, але для нас важливі сьогодні перемоги в усьому. Олександр Усик вийде в ринг у Саудівській Аравії із українським прапором і під гімн України. Мільйони людей в усьому світі будуть дивитися бій-реванш Усик - Джошуа. Перемогу України побачить весь світ. Сашко, ми віримо в тебе, вболіваємо і тримаємо кулаки. Перемога буде за нами. Слава Україні!,

– заявив Віталій Кличко.

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Поєдинок запланований на сьогодні, 20 серпня. Час – не раніше опівночі. Вболівальники зможуть подивитись його безкоштовно. Дізнавайтесь, де дивитися бій Усик – Джошуа.

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