Реванш Усик – Джошуа: повний перелік каналів та сайтів, де дивитися бій онлайн

Головною подією у світі боксу для України у 2022 році стане реванш Усик – Джошуа. Другий бій між боксерами буде доступний для трансляції в Україні безкоштовно.

Боксер Олександр Усик викупив права на показ свою чемпіонського бою проти Ентоні Джошуа. Відтак в Україні цей бій покажуть безкоштовно, і він буде доступний на багатьох телеканалах та платформах в інтернеті. Усик своє рішення пояснив бажанням, щоб українці витратили кошти на купівлю трансляції на інші цілі – а саме допомогу українській армії. Відтак трансляція бою Усик – Джошуа 2 в Україні буде безкоштовною.

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Хто транслюватиме бій

Організатори бою домовилися, що в Україні буде чималий перелік каналів та сайтів, де буде доступна трансляція бою Усик – Джошуа 2:

на платформі Megogo та інтерактивному каналі "Megogo Гонг",

на регіональних каналах "Суспільного",

на каналі "2+2",

на сайті Parimatch та в офіційному додатку компанії,

на сайті 24 каналу (текстова онлайн-трансляція для тих, хто не має змоги дивитися відео онлайн, але хоче знати весь перебіг бою)

Коли розпочнеться бій

Реванш Усик – Джошуа стане головний боєм вечора 20 серпня в Джидді. Вся спортивна подія отримала назву "Лють на Червоному морі" (Rage on the Red Sea) та присвячена цьому бою. Відтак Усик та Джошуа вийдуть останніми на ринг.

Трансляція вечора боксу розпочнеться о 22:00 за київським часом. Щодо бою Усик – Джошуа 2, то вихід боксерів очікується близько півночі.

Благодійний збір коштів під час трансляції.

Протягом усієї трансляції вечора буде відкрито збір коштів на потреби ЗСУ. Олександр Усик разом з партнерами мають на меті зібрати 1 мільйон доларів, за який буде придбано 100 автівок для захисників та захисниць України!