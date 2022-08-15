Усика могли позбавити чемпіонських поясів через війну в Україні

Дружина боксера Катерина Усик розповіла про причини виїзду її чоловіка закордон. Вона стверджує, що Олександр вирішив принести країні нову перемогу та не втратити свої титули

Зовсім скоро Олександр Усик повернеться на ринг. Українець на деякий час призупинив підготовку до бою з Ентоні Джошуа через війну проти росії.

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Після повномасштабне вторгнення армії окупанта Усик повернувся до України та вступив у ряди тероборони Києва. А вже через місяць, 22 березня, боксер виїхав з країни задля підготовки до бою з AJ.

Разом з Олександром залишили Україну і діти спортсмена, а також дружина Катерина. Дівчина розповіла, чому Олександр вирішив поїхати з країни під час війни.

У нього троє дітей, колосальна відповідальність. Треба допомагати країні та якось жити. А якби він залишився, у нього забрали б усі пояси. Він не просто так поїхав, йому дали два тижні. Або він залишається, або віддає пояси. А Україні потрібні великі перемоги та великі люди,

— розповіла Катерина.

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Поєдинок українця запланований на 20 серпня. Нагадаємо, що жителі України зможуть подивитись його безкоштовно. Дізнавайтесь, де дивитися бій Усик – Джошуа.

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