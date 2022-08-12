Усик допоможе ЗСУ прямо під час бою з Джошуа: гаряча ідея від боксера

Український боксер Олександр Усик разом з партнерами оголосили збір коштів на нові автомобілі для української армії. Донати можна буде надсилати прямо під час поєдинку.

Вже за тиждень Олександр Усик зійдеться у ринзі проти Ентоні Джошуа. Бій стане реваншем для британця, який програв українцю у вересні минулого року, втративши чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF.

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Поєдинок викликав великий ажіотаж в Україні. Через це боксер вирішив зробити подарунок землякам та особисто викупив права на трансляцію. Дізнавайтесь докладніше, де дивитись бій Усик – Джошуа безкоштовно.

Також під час бою благодійний фонд Usyk Foundation за підтримки Parimatch Ukraine та Megogo організують благодійну акцію. Її мета – зібрати 1 мільйон доларів, які підуть на закупівлю 100 автомобілей для Збройних сил України.

Головне про бій-реванш проти Джошуа: