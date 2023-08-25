Усик та Дюбуа провели останню дуель поглядів перед чемпіонським боєм: відео

Український боксер Олександр Усик та його суперник британець Даніель Дюбуа провели останню дуель поглядів перед боєм, який вони проведуть 26 серпня.

За день до поєдинку, 25 серпня, обоє боксерів провели офіційну церемонію зважування. Усик виявився значно легшим за свого суперника – 100,2 кілограма проти 105,8 кілограма в Дюбуа.

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Після церемонії зважування обоє боксерів провели чергову дель поглядів. Але вона вже стала останньою для них – наступний раз вони зустрінуться вже в ринзі.

Обоє боксерів поводилися під час дуелі поглядів доволі стримано. Усик був незворушний. А от Дюбуа першим відвів погляд (як і на попередній дуелі поглядів).

Відео дуелі поглядів Усик – Дюбуа

Бій Усик – Дюбуа відбудеться в суботу, 26 серпня у Вроцлаві на Tarczyński Arena. Вихід боксерів очікується після 23:00.