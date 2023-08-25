За день до поєдинку, 25 серпня, обоє боксерів провели офіційну церемонію зважування. Усик виявився значно легшим за свого суперника – 100,2 кілограма проти 105,8 кілограма в Дюбуа.

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Після церемонії зважування обоє боксерів провели чергову дель поглядів. Але вона вже стала останньою для них – наступний раз вони зустрінуться вже в ринзі.

Обоє боксерів поводилися під час дуелі поглядів доволі стримано. Усик був незворушний. А от Дюбуа першим відвів погляд (як і на попередній дуелі поглядів).

Відео дуелі поглядів Усик – Дюбуа

Бій Усик – Дюбуа відбудеться в суботу, 26 серпня у Вроцлаві на Tarczyński Arena. Вихід боксерів очікується після 23:00.