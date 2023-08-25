За день до поединка, 25 августа, оба боксера провели официальную церемонию взвешивания. Усик оказался значительно легче своего соперника – 100,2 килограмма против 105,8 килограмма в Дюбуа.

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После церемонии взвешивания оба боксера провели очередную дель взглядов. Но она уже стала последней для них – в следующий раз они встретятся уже в ринге.

Оба боксера вели себя во время дуэли взглядов довольно сдержанно. Усик был невозмутим. А вот Дюбуа первым отвел взгляд (как и на предыдущей дуэли взглядов).

Видео дуэли взглядов Усик – Дюбуа

Бой Усик – Дюбуа состоится в субботу, 26 августа, во Вроцлаве на Tarczyński Arena. Выход боксеров ожидается после 23:00.