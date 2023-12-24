Вчера, 23 декабря, в Саудовской Аравии прошел большой вечер бокса. В одном из поединков принял участие британец Даниэль Дюбуа.

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Это было его первое сражение после поражения от Александра Усика в августе этого года. Дюбуа уверенно одолел Джарелла Миллера техническим нокаутом за 10 секунд до финиша.

Похоже, что победившая крылья англичанину и он теперь ставит перед собой амбициозные планы. Даниэль верит, что в 2024 году он выйдет на ринг против одного из топ-боксеров и даже пожелал реванша с Усиком.

Я хочу сразиться со всеми великими именами. Все остальное сделает Фрэнк Уоррен, а нам нужно просто ждать и смотреть. Я хочу снова быть здесь и сражаться за титул чемпиона мира. Хочу провести реванш с Усиком, также хочу сразиться со всеми этими ребятами – Джошуа, Усик, Фьюри. Я получил много опыта,

– заявил Дюбуа.

Напомним, что во время боя против Усика британец попал в скандальную ситуацию. В четвертом раунде Даниэль пробил ниже пояса украинцу, из-за чего тот упал на ринг.

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В конце концов, судья дал Александру подняться и оштрафовал британца. В девятом же раунде Усик отомстил Дюбуа, отправив его в нокаут. Всего же на счету "Динамита" 20 побед в 22 встречах.

К слову, Усик уже запланировал свое сражение на 17 февраля этого года. Обладатель поясов WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе сразится за звание абсолютного чемпиона против Тайсона Фьюри. Именно "цыганскому королю" принадлежит еще один пояс WBC.