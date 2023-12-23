23 грудня в Саудівській Аравії проходить грандіозний вечір боксу. Хедлайнерами події стануть поєдинки за участю Ентоні Джошуа та Деонтея Вайлдера, пише 24 канал.

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Тріумфальне повернення Дюбуа

Перед цим же свою зустріч провів інший відомий британець Даніель Дюбуа. "Динаміт" ставав регулярним чемпіоном WBA, але у серпня поступився в бою за головний пояс Олександру Усику.

Тоді Даніель ще зганьбився ударом українцю нижче пояса, але Усик все ж нокаутував суперника у 9 раунді. Втім навіть у вечорі в Саудівській Аравії Дюбуа не мав брати участі.

Організатори хотіли організувати гучне повернення Джарелла Міллера і планували йому у суперники Дерека Чісору. Втім британець відхилив пропозицію і тому був запрошений Дюбуа.

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Даніель був фаворитом поєдинку і зміг вирвати перемогу в останньму, 10-му, раунді. Саме тоді Дюбуа зупинив Міллера технічним нокаутом.

Досягнення Дюбуа та МІллера

відзначимо, що до 2023 року кар'єра Джаррелла була на паузі через зловживання забороненими речовинами та стероїдами

цього року Міллер вже провів три поєдинки, які виграв, але з Дюбуа впоратись не зміг

це перша поразка американця в кар'єрі, до цього МІллер виграв 26 із 27 поєдинків при одній нічиїй

сам Дюбуа має у своєму активі 20 перемог у 22-х зустрічах

Даніель програвав Джо Джойсу та Олександру Усику

хедлайнерами вечору боксу в Саудівській Аравії стануть бої Джошуа – Валлін та Вайлдер – Паркер

Відео нокауту в бою Дюбуа – Міллер