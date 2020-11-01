Український боксер Олександр Усик здобув другу перемогу суперважкій вазі над Дереком Чісорою. Українець був готовий до такого поєдинку проти британця, вийшовши на ринг на куражі, щоб отримати задоволення.

Українець вдячний усім вболівальникам та Богу за цю перемогу та підтримку. Окремо Усик подякував супернику з Великої Британії, який погодився провести такий яскравий поєдинок, повідомляє Matchroom Boxing.

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Враження Усика

Блін, яка у мене думка? Я рік не боксував, тому куражнув. Я, як козак, вийшов саме куражнути, ви бачили мою посмішку? Я реально дуже вдячний Всевишньому за цю перемогу і за те, що ми відбоксували,

– емоційно сказав Усик.

Усик віддав належне Чісорі та його потужним ударам у корпус українця. Але Олександр зазначив, що був готовий до такого поєдинку. Під час підготовки близький друг Усика Роман приблизно з такою ж потужність завдавав ударів по українському боксеру, тому постріли Дерека не були несподіванкою.

На запитання, чи готовий українець провести бій проти Ентоні Джошуа Олександр дав категоричну відповідь: "Чому б ні? Я хочу".