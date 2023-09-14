7-ий раунд найвищого українського дивізіону стане особливим. Діло в тому, що на усіх матчах буде задіяна система VAR.

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Вболівальники, котрі слідкують за Українською Прем'єр-ліго, зможуть стати свідками до цих пір небаченого моменту. На усіх матчах чергового туру у еліті нашого футболу буде задіяна система VAR, яка допоможе арбітрам розбиратись у складних епізодах, які згодом, як зазвичай, призводять до скандалу. Тепер ж рефері матимуть більше можливостей, аби виважено розібратись у стресових ситуаціях.

Цікаво. 7-ий тур УПЛ також обійдеться без жодного перенесеного поєдинку, чим любили користуватись колективи, які брали участь у кваліфікації до єврокубків.

Матчі чергового туру української еліти

15-е вересня (п'ятниця):

Металіст 1925 – Зоря – 18:30 (арбітр – Заброда, суддя VAR – Коваленко)

16 вересня (субота)

Чорноморець – Полісся – 15:00 (рефері – Монзуль, арбітр VAR – Шурман)

Шахтар – Оболонь – 17:00 (суддя Балакін, рефері VAR – Романов)

Олександрія – Минай – 19:00 (арбітр Шандор, суддя VAR – Деревінський).

17 вересня (неділя)

ЛНЗ – Рух – 13:00 (рефері – Кальонов, арбітр VAR – Бондаренко)

СК Дніпро-1 – Колос – 15:00 (суддя – Пасхал, рефері VAR – Панчишин).

Кривбас – Верес – 17:00 (арбітр – Романюк, суддя VAR – Копієвський).

18 вересня (понеділок)

Динамо – Ворскла – 17:00 (рефері – Козик, арбітр VAR – Козиряцький)

Нагадаємо, що спортивний директор київської Оболоні розкритикував українських арбітрів, оскільки переконаний, що VAR не допомагає тим приймати правильні рішення, зазначивши, що краще за кошти, які мають бути витрачені на VAR, він "купить 5 дронів і передасть на фронт".