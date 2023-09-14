7-й раунд высшего украинского дивизиона станет особенным. Дело в том, что во всех матчах будет задействована система VAR.
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Все для хорошего судейского труда
Болельщики, следящие за Украинской Премьер-лиго, смогут стать свидетелями до сих пор невиданного момента. На всех матчах очередного тура в элите нашего футбола будет задействована система VAR, которая поможет арбитрам разбираться в сложных эпизодах, которые, как обычно, впоследствии приводят к скандалу. Теперь же у рефери будет больше возможностей, чтобы взвешенно разобраться в стрессовых ситуациях.
Матчи очередного тура украинской элиты
15 сентября (пятница):
- Металлист 1925 – Заря – 18:30 (арбитр – Заброда, судья VAR – Коваленко)
16 сентября (суббота)
- Черноморец – Полесье – 15:00 (рефери – Монзуль, арбитр VAR – Шурман)
- Шахтер – Оболонь – 17:00 (судья Балакин, рефери VAR – Романов)
- Александрия – Минай – 19:00 (арбитр Шандор, судья VAR – Деревинский).
17 сентября (воскресенье)
- ЛНЗ – Движение – 13:00 (рефери – Каленов, арбитр VAR – Бондаренко)
- СК Днепр-1 – Колос – 15:00 (судья – Пасхал, рефери VAR – Панчишин).
- Кривбасс – Верес – 17:00 (арбитр – Романюк, судья VAR – Копиевский).
18 сентября (понедельник)
- Динамо – Ворскла – 17:00 (рефери – Козык, арбитр VAR – Козыряцкий)
Напомним, что спортивный директор киевской Оболони раскритиковал украинских арбитров, поскольку убежден, что VAR не помогает тем принимать правильные решения, отметив, что лучше средств, которые должны быть потрачены на VAR, он "Купит 5 дронов и передаст на фронт".