Дніпро-1 після провального старту сезону припинив співпрацю з колишнім головним тренером Олександром Кучером. Клуб розглядав варіант підписання контракту з європейським спеціалістом, проте в результаті вибір зупинився на українці.

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Великий шанс для Юрія Максимова

54-річний фахівець підписав контракт з новим клубом терміном на 2 роки. Останнім місцем роботи Максимова був Звягель з Другої ліги, який він очолював із 20 червня 2023 року. На чолі клуба з Житомирської області він провів 8 матчів, у яких команда Юрія Максимова здобула 6 перемог при 2-х поразках. Після 5-ти зіграних матчів Звягель із 12 балами йде четвертим у турнірній таблиці.

До цього короткий час Максимов провів на посаді спортивного директора Полісся Житомир (із 21 квітня 2023-го по 19 червня того ж року).

Дивіться відео з презентації нового тренера Дніпра-1

Що відомо про Юрія Максимова