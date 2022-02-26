Воротар Ювентуса Войцех Щенсни сподівається, що Росію відсторонять від участі у чемпіонаті світу-2022. Футболіст поділився думками щодо прийняття рішення національної команди Польщі не грати з Російською Федерацію.

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"Я вже вирішив, що не гратиму з Росією, і радий, що товариші по команді зробили такий самий вибір. Якщо нам зарахують технічну поразку, ми зустрінемо це рішення з високо піднятими головами, розуміючи, що вчинили правильно", – заявив футболіст.

Я сподіваюся, що Росію відсторонять від чемпіонату світу. Подивимося, чи вистачить у ФІФА сміливості на це,

– наголосив голкіпер.

Раніше президент Польського футбольного союзу Цезарій Кулеша заявив, що національна команда не буде грати зі збірною Росії.

Відповідне рішення підтримав і президент Польщі Анджей Дуда. Він наголосив, що з "бандитами нічого грати".