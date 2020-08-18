Керівник Ferrari Маттіа Бінотто приємно здивований виступами Міка Шумахер, який є сином легендарного гонщика Міхаеля Шумахера. Бінотто не виключає, що у наступному сезоні вболівальники зможуть побачити юного пілота вже у Формулі-1.

За словами керівника, Мік проводить дуже хороший сезон у Формулі-2, повідомляє Bild.

Читайте також: Формула-1: Хемілтон легко виграв гран-прі Іспанії, Ферстаппен фінішував другим

Прорив Шумахера

Його головним завданням було те, щоб досягти такого хорошого результату, що він і зробив. Скоро обидві сторони сядуть за стіл, щоб обговорити його майбутню кар'єру.

Бінотто наголосив, що з великою ймовірністю Мік Шумахер може провести наступний сезон вже у елітній Формулі-1, але поки що не у Ferrari. Швидше за все Шумахер-молодший буде працювати з меншою командою у Формулі-1, де він зможе далі вчитись та рости у професійному плані.

У останній гонці, яка відбувалась цих вихідних, 15-16 серпня, Мік Шумахер посів третє місце в гран-прі Іспанії. Мік може похизуватись у Формулі-2 однією перемогою, а у загальному заліку Шумахер-молодший розташовується на 5 сходинці, у його активі 79 очок після 6 етапів.