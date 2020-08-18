Син легендарного Шумахера з наступного сезону може виступати у Формулі-1
Керівник Ferrari Маттіа Бінотто приємно здивований виступами Міка Шумахер, який є сином легендарного гонщика Міхаеля Шумахера. Бінотто не виключає, що у наступному сезоні вболівальники зможуть побачити юного пілота вже у Формулі-1.
За словами керівника, Мік проводить дуже хороший сезон у Формулі-2, повідомляє Bild.
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Прорив Шумахера
Його головним завданням було те, щоб досягти такого хорошого результату, що він і зробив. Скоро обидві сторони сядуть за стіл, щоб обговорити його майбутню кар'єру.
Бінотто наголосив, що з великою ймовірністю Мік Шумахер може провести наступний сезон вже у елітній Формулі-1, але поки що не у Ferrari. Швидше за все Шумахер-молодший буде працювати з меншою командою у Формулі-1, де він зможе далі вчитись та рости у професійному плані.
У останній гонці, яка відбувалась цих вихідних, 15-16 серпня, Мік Шумахер посів третє місце в гран-прі Іспанії. Мік може похизуватись у Формулі-2 однією перемогою, а у загальному заліку Шумахер-молодший розташовується на 5 сходинці, у його активі 79 очок після 6 етапів.
- В Ошерслебені у своїй першій гонці був визнаний найкращим новачком, а вже у третій гонці посів 3 місце, це був перший подіум для німецького пілота.
- У 2015 році здобув ще два призові місця, що дозволило йому підійнятись на високе 10 місце.