Гармата у ворота Селтіка, більярд на полі та шаленство в ЛЧ: як Мудрик забивав за Шахтар – відео

Неділю, 15 січня, стала історичним днем для українського футболу. Челсі оголосило рекордний трансфер Михайла Мудрика із Шахтаря.

22-річний лівий вінгер підписав контракт із "аристократами" до 30 червня 2031 року. Челсі підсилилось одним із найталановитіших футболістів Європи, а Шахтар отримав свої омріяні 100 мільйонів євро. "Сині" заплатять українському клубу 70 мільйонів євро гарантовано. Ще 30 мільйонів донеччани можуть отримати бонусами.

Цікаво прочитати Що чекає на Мудрика в Челсі: клубна криза, конкуренція зі Стерлінгом та тінь провалу Шевченка

Гольова фантастика від Михайла Мудрика

Мудрик став найдорожчим трансфером в історії України. До цього цей рейтинг очолював Андрій Шевченко, який теж переходив у Челсі за 44 мільйони євро.

У донецькому клубі подякували Мудрику за роботу та зробили підбірку усіх голів Михайла у футболці Шахтаря. Тут і реалізовані пенальті, і чудові голи в УПЛ, ну і як же без фантастики від Михайла у Лізі чемпіонів.

Особливо у цій відеонарізці виділяється потужна гармата Мудрика у ворота Селтіка. Михайла сильним ударом з дальньої відстані точно пробив під поперечину шотландських воріт.

Відео усіх голів Михайла Мудрика за Шахтар

Перед офіційним оголошенням трансферу Мудрик завітав на "Стемфорд Брідж", щоб на власні очі побачити матч своїх нових одноклубників проти Крістал Пелес.

Перед стартовим свистком у соцмережах почали з'являтись перші фото футболіста у Лондоні. Михайло у компанії директора з футболу у Шахтарі Даріо Срна зробила фото з українським прапором на трибунах рідного стадіону "синіх".

Михайло приїхав на фарт. Підопічні Грема Поттера мінімально перемогли завдяки єдиному голу Кая Гаверца (1:0). У перерві поєдинку Мудрик вже вийшов на футбольне поле своєї нової команди, щоб привітатись із фанатами. Михайло та уболівальники Челсі, які шаленими темпами підписуються на інстаграм українця, привітали одне одного оплесками.

Лівий вінгер виступатиме у лондонському клубі під новим для себе номером – 15. Його "10" належить іншому футболісту Крістіану Пулішичу.