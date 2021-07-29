Українка Вікторія Ус у топ-10 історичного фіналу Олімпіади-2020 з веслувального слалому на каное

Українська спортсменка Вікторія Ус виступила у фіналі веслувального слалому на каное на Олімпійських іграх-2020. Українка зуміла фінішувати у топ-10.

Вікторія Ус пробилася у фінал змагань, продемонструвавши у півфіналі 9 результат. У фіналі веслувального слалому на каное Вікторія покращила свій результат.

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Ус фінішувала на 7 сходинці! Українка продемонструвала результат 124,85 і набрала 2 штрафних бали. Перемогу здобула Джессіка Фокс, якій Ус програла майже 20 секунд.

Результати веслувального слалому на каное

1. Джессіка Фокс (Австралія) – 105,04

2. Маллорі Франклін (Велика Британія) – 108,68

3. Андреа Херцог (Німеччина) – 111,13

...

7. Вікторія Ус (Україна) – 124,85

Жіночий гребний слалом на каное вперше проводився на Олімпійських іграх. У фіналі виступили 10 спортсменок. У запливі на байдарках Ус зайняла 8 місце

Зауважимо, що перед стартом Ігор у Токіо Вікторії довелося перебувати на самоізоляції. На авіарейсі українки виявили коронавірус в інших пасажирів.