22 серпня ж розпочинається кваліфікація до основної сітки US Open-2023. Це останній турнір Grand Slam року, повідомляє 24 Канал.

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Не найпростіші суперники

Українські вболівальники в основній сітці одиночного жіночого розряду вже мають за кого вболівати. Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Леся Цуренко та Катерина Байндль вийшли туди завдяки своїм місцям у рейтингу.

До них можуть доєднатися ще Даяна Ястремська, Дар'я Снігур, Катаріна Завацька та Юлія Стародубцева. Серед чоловіків Україна не має гарантованого учасника, але у кваліфікації будуть боротися Віталій Сачко та Олексій Крутих.

Даяна Ястремська (№111 WTA) у першому колі відбору зіграє з Хізер Вотсон (№138 WTA) з Великої Британії. Це буде шоста участь українки на US Open, проте вперше їй доведеться грати у кваліфікації. Найкращим результат Даяни на турнірі є вихід у третє коло у 2019 році.

Дар’я Снігур (№125 WTA) змагатиметься з британкою Юріко Лілі Міядзакі (№199 WTA). Українка втретє стартує у кваліфікації US Open. Минулого року вона досягла найбільшого успіху, обігравши в першому колі основної сітки експершу ракетку світу Сімону Халеп, для якої цей матч став поки що останній в Турі через скандал із допінгом.

Катаріна Завацька (№188 WTA) гратиме проти угорки Анни Бондар (№126 WTA). Завацька вшосте виступить на US Open. Це буде її 5-та кваліфікація, в основі грала тільки у 2020 році, але поступилася тоді Єлені Рибакіній, яка зараз є четвертою ракеткою світу.

Українка Юлія Стародубцева (№201 WTA) вперше в кар'єрі спробує свої сили на турнірах Grand Slam. Вона зіграє проти швейцарки Селін Неф (№161 WTA).

Турнірна сітка жіночої кваліфікації

Перша ракетка України Віталій Сачко (№166 ATP) зіграє з італійцем Раулем Бранкаччо (№169 ATP). Для українця це буде перший виступ на US Open.

Олексій Крутих (№219 ATP) розпочне свою кваліфікацію матчем із титулованим Кевіном Андерсоном з ПАР (№656 ATP), який у 2017 році доходив до фіналу американського мейджора та був п'ятою ракеткою світу. Для Олексія участь у US Open також буде дебютною.

Турнірна сітка чоловічої кваліфікації

Довідка. US Open-2023 розпочнеться 28 серпня та триватиме до 10 вересня.