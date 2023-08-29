Першою серед українок на US Open свій матч провела Катерина Байндль. Їй протистояла Анна Кароліна Шмідлова зі Словаччини. Обидві тенісистки провели доволі виснажливий поєдинок, який тривав 2 години та 37 хвилин. І за підсумками трьох сетів перемогу святкувала Шмідлова.

Катерина Байндль – Анна Кароліна Шмідлова 1:2 (4:6, 6:3, 3:6)

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Ще одна українка Ангеліна Калініна у матчі проти іспанки Сари Соррібес-Тормо хоч і здійснила шість брейків, але теж поступилася. Адже дала суперниці взяти одразу вісім своїх подач.

Ангеліна Калініна – Сара Соррібес-Тормо 0:2 (4:6, 5:7)

Чи не найважча суперниця під час жеребкування випала Марті Костюк – їй протистояла четверта ракетка світу Єлєна Рибакіна. Вона хоч і офіційно представляє Казахстан, але є уродженкою Москви. І матч закінчився саме перемогою Рибакіної.

Марта Костюк – Єлєна Рибакіна 0:2 (2:6, 1:6)

В другий день US Open свої матчі проведуть ще дві українки. Леся Цуренко спочатку мала зустрітися з канадкою Б'янкою Андреєску. Але її суперниця знялася з турніру. Тож замість неї Цуренко проведе матч з француженкою Ельзою Жакмо.

Еліна Світоліна зіграє проти німкені Анни-Лени Фрідзам. До цього тенісистки між собою на корті не перетиналися.