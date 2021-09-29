Уряд виплатить гроші олімпійцям, які були близькі до медалей на Олімпіаді-2020
Джерело:телеграм Дениса Шмигаля
Аж 25 українських спортсменів зупинились у кількох кроках від нагород Олімпійських ігор у Токіо. Грошові винагороди отримають олімпійці, які посіли 4 – 6 місця.
В Україні відзначили олімпійців
Українські олімпійці, які зупинились у топ-6, отримають винагороди за свої високі здобутки у Токіо. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про це на черговому засіданні уряду, яке відбулось у середу, 29 вересня.
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25 спортсменів, які посіли 4 – 6 місця, та їх тренерів отримають грошові винагороди від держави.
- за 4 місце – 200 тисяч гривень
- за 5 місце – 140 тисяч гривень
- за 6 місце – 100 тисяч гривень
Окремим напрямком є підтримка спорту великих досягнень. Зокрема, олімпійської збірної України. Ми вважаємо за необхідне підтримати наших олімпійців, які достойно змагалися, але не отримали призові місця. Ті спортсмени, які посіли 4, 5 чи 6 місця в Токіо, також отримають грошову винагороду від держави,
– сказав Шмигаль.
Також Шмигаль додав, що наставникам, які готують наших спортсменів до зимової Олімпіади, буде призначено 12 стипендій у розмірі понад 40 тисяч гривень. Прем'єр-міністр підсумував, що розвиток спорту в Україні є один із важливих завдань влади.
- Нагадаємо, що на Олімпіаді у Токіо наші олімпійці здобули 19 нагород. Одна із них найвищого ґатунку, яку здобув борець греко-римського стилю Жан Беленюк.
- А от наші паралімпійці принесли набагато більше медалей – 98 (24 золоті, 47 срібних і 37 бронзових). Паралімпіаду у Японії розірвали українські плавці – 43 медалі, а 24 рази підіймались на п'єдестал легкоатлети з України.