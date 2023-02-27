До осіб, на яких наклали санкції, доєднались ще чотири представники Міжнародного олімпійського комітету із Росії. До санкційного списку увійшли: Єлєна Ісінбаєва (легкоатлетка), Алєксандр Попов (плавець), Віталій Смірнов (президент Олімпійського комітету РФ) та Шаміль Тарпіщев (тенісист).

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Нові санкції проти Росії

Ісінбаєва і Тарпіщев є чинними членами МОК, а Смірнов та Попов – почесними.

Проти усіх застосовано санкції на довгі 50 років. Щодо них введено економічні обмеження (блокування активів та виведення капіталів), оренді держмайна, їм заборонено перетинати кордон із Україною та набувати у власність земельні ділянки та інші отримані санкції.

Міністерство закордонних справ має повідомити про санкції щодо даних чотирьох представників МОК компетентні органи Європейського Союзу, США та інших держав.

Найбільш титулованої з цієї когорти є Єлєна Ісінбаєва, яка у 2004-му та 2008-му роках ставала олімпійською чемпіонкою у стрибках із жердиною. У Лондоні-2012 російська легкоатлетка здобула олімпійську "бронзу". Встановлювала світовий рекорд на змаганнях на відкритому повітрі (2009).

Нагадаємо, що МОК хоче всидіти на двох стільцях – бути добрими для України, але й не образити Росію. У Комітеті розглядають усі варіанти, як повернути до міжнародних змагань спортсменів із країн-агресорів Росії та Білорусі. Навіть говорилось про Олімпіаду-2024, яка відбудеться у Парижі. Хоча й до нині у деяких видах спорту виступають атлети цих терористичних держав.

Відзначимо! 25 лютого Євросоюз ухвалив десятий пакет санкцій проти Росії. Він завадить ворогу обходити попередні обмеження, які вже були накладені.