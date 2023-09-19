Однією з найвідоміших тенісисток, хто змінив громадянство стала Варвара Грачова. Росіянка тепер представляє Францію та стала другою ракеткою цієї європейської країни.

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Мірошниченко все дитинство провела в Україні

Дещо інша ситуація у російської тенісистки Вероніки Мірошниченко (WTA: 406). Вона розповіла, що все своє дитинство провела в Україні, після чого переїхала до США, тому вважає Україну своєю батьківщиною та ідентифікує себе саме людиною з синьо-жовтим серцем.

Я не вважаю себе звичайною росіянкою, яка грає під нейтральним прапором. Я народилася в Москві, але виросла та провела все дитинство в Запоріжжі. Мої мама й тато, бабуся та дідусь – усі із Запоріжжя. Я була вихована в українській сім’ї, навчалася у звичайній загальноосвітній школі практично 11 років до моменту, як виїхала до США. То ж, звісно, я вважаю Україну своєю батьківщиною і вважаю себе українкою, але з російським паспортом,

– заявила тенісистка.

Вероніка повідомила, що активно займається питанням зміни громадянства та намагається зробити все згідно із законодавством, хоча наразі це дуже складний процес:

Зараз ми збираємо документи, які необхідні – усі довідки зі школи, з федерації. Працюємо щодня, щоб швидше це зробити. Я мрію про той день, коли нарешті вже викину цей російський паспорт.

Мірошниченко розповіла, що вона знаходиться на зв'язку з Федерацією тенісу України та Андрієм Медведєвим (колишньою четвертою ракеткою світу), який допоміг дівчині отримати довідку з федерації про те, що вона грала українські турніри та має офіційні результати в архівах ФТУ.

За словами Вероніки, це також є підтвердженням того, що вона ніколи не вважала себе росіянкою, у дитинстві жила завжди в Україні та грала під синьо-жовтим прапором на змаганнях ITF Juniors.

Тенісистка розповіла, чому ж саме виступала під російським прапором раніше й заявила, що це залежало не від неї:

Уже коли реєструвалася на професійному рівні, потрібен був мій паспорт, а в мене ніколи не було українського громадянства. Єдиний документ, який завжди був – російський паспорт, оскільки я народилася в Москві, і тому, навіть незважаючи на те, що я не хотіла змінювати прапор, у мене просто не було вибору.

Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення Вероніка відкрито підтримує Україну, грає на турнірах зі стрічкою в кольорах свободи, підтримує госпіталі та ЗСУ, а її дядько віддав життя за світле майбутнє України.

Довідка. Наразі 25-річна тенісистка посідає 406 місце в рейтингу WTA. Протягом кар'єри виграла три одиночні титули ITF, зокрема один у цьому сезоні (W60 у Пелхемі) та шість у парному розряді (один цього року).