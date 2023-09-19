Одной из самых известных теннисисток, сменивших гражданство стала Варвара Грачева. Россиянка теперь представляет Францию и стала второй ракеткой этой европейской страны.

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Мирошниченко все детство провела в Украине

Несколько иная ситуация у российской теннисистки Вероники Мирошниченко (WTA: 406). Она рассказала, что все свое детство провела в Украине, после чего переехала в США, поэтому считает Украину своей родиной и идентифицирует себя именно человеком с сине-желтым сердцем.

Я не считаю себя обычной россиянкой, играющей под нейтральным флагом. Я родилась в Москве, но выросла и провела все детство в Запорожье. Мои мама и папа, бабушка и дедушка – все из Запорожья. Я была воспитана в украинской семье, училась в обычной общеобразовательной школе практически 11 лет до того, как уехала в США. Так что, конечно, я считаю Украину своей родиной и считаю себя украинкой, но с российским паспортом,

– заявила теннисистка.

Вероника сообщила, что активно занимается вопросом смены гражданства и пытается сделать все согласно законодательству, хотя это очень сложный процесс:

Сейчас мы собираем необходимые документы – все справки из школы, из федерации. Работаем каждый день, чтобы быстрее это сделать. Я мечтаю о том дне, когда наконец-то уже выброшу этот российский паспорт.

Мирошниченко рассказала, что она находится на связи с Федерацией тенниса Украины и Андреем Медведевым (бывшей четвертой ракеткой мира), который помог девушке получить справку из федерации о том, что она играла украинские турниры и имеет официальные результаты в архивах ФТУ.

По словам Вероники, это также является подтверждением того, что она никогда не считала себя россиянкой, в детстве жила всегда в Украине и играла под сине-желтым флагом на соревнованиях ITF Juniors.

Теннисистка рассказала, почему же выступала под российским флагом раньше и заявила, что это зависело не от нее:

Уже когда регистрировалась на профессиональном уровне, потребовался мой паспорт, а у меня никогда не было украинского гражданства. Единственный документ, который всегда был – российский паспорт, поскольку я родилась в Москве, и поэтому, несмотря на то, что я не хотела менять флаг, у меня просто не было выбора.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения Вероника открыто поддерживает Украину, играет на турнирах с лентой в цветах свободы, поддерживает госпитали и ВСУ, а ее дядя отдал жизнь за светлое будущее Украины.

Справка. В настоящее время 25-летняя теннисистка занимает 406 место в рейтинге WTA. В течение карьеры выиграла три одиночных титула ITF, в том числе один в этом сезоне (W60 в Пелхэме) и шесть в парном разряде (один в этом году).