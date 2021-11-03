Ураган отримав суперників в еліт-раунді футзальної Ліги чемпіонів

Відбулося жеребкування еліт-раунду футзальної Ліги чемпіонів 2021/2022. Україну на цій стадії турніру представляє івано-франківський Ураган. Команда дізналася суперників та місце проведення матчів.

Ураган став однією з 16 команд, які пробилися у еліт-раунд Ліги чемпіонів. Там клуби розділили на чотири групи.

За підсумками жеребкування українці потрапили до групи D, де зіграють проти Бенфіки (Португалія), Леванте (Іспанія) та Халадашу (Угорщина). Поєдинки квартету відбудуться у Португалії з 30 листопада до 5 грудня.

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Чотири переможці груп вийдуть до фінального турніру, який відбудеться на майданчику одного з учасників і матчі якого заплановані на 28/29 квітня та 30 квітня/1 травня 2022 року.

Результати жеребкування еліт-раунду Ліги чемпіонів з футзалу