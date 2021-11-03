Ураган отримав суперників в еліт-раунді футзальної Ліги чемпіонів
Джерело:УАФ
Відбулося жеребкування еліт-раунду футзальної Ліги чемпіонів 2021/2022. Україну на цій стадії турніру представляє івано-франківський Ураган. Команда дізналася суперників та місце проведення матчів.
Ураган став однією з 16 команд, які пробилися у еліт-раунд Ліги чемпіонів. Там клуби розділили на чотири групи.
За підсумками жеребкування українці потрапили до групи D, де зіграють проти Бенфіки (Португалія), Леванте (Іспанія) та Халадашу (Угорщина). Поєдинки квартету відбудуться у Португалії з 30 листопада до 5 грудня.
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Чотири переможці груп вийдуть до фінального турніру, який відбудеться на майданчику одного з учасників і матчі якого заплановані на 28/29 квітня та 30 квітня/1 травня 2022 року.
Результати жеребкування еліт-раунду Ліги чемпіонів з футзалу
- Група A: Кайрат (Казахстан), Аньєр-Вільньов (Франція), Вітен (Білорусь), Тюмень (Росія).
- Група B: Спортинг (Португалія), Сінара (Росія), Олміссум (Хорватія), Ховокубо (Нідерланди).
- Група C: Барса (Іспанія), Пльзень (Чехія), Галле-Гоїк (Бельгія), Добовець (Словенія).
- Група D: Бенфіка (Португалія), Леванте (Іспанія), Халадаш (Угорщина), Ураган (Україна).