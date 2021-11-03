Ураган стал одной из 16 команд, пробившихся в элит-раунд Лиги чемпионов. Там клубы разделили на четыре группы.
По итогам жеребьевки украинцы попали в группу D, где сыграют против Бенфики (Португалия), Леванте (Испания) и Халадашу (Венгрия). Поединки квартета состоятся в Португалии с 30 ноября по 5 декабря.
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Четыре победителя групп выйдут в финальный турнир, который состоится на площадке одного из участников и матчи которого запланированы на 28/29 апреля и 30 апреля/1 мая 2022 года.
Результаты жеребьевки элит-раунда Лиги чемпионов по футзалу
- Группа A: Кайрат (Казахстан), Аньер-Вильнев (Франция), Витен (Беларусь), Тюмень (Россия).
- Группа B: Спортинг (Португалия), Синара (Россия), Олмиссум (Хорватия), Ховокубо (Нидерланды).
- Группа C: Барса (Испания), Пльзень (Чехия), Галле-Гоик (Бельгия), Добовец (Словения).
- Группа D: Бенфика (Португалия), Леванте (Испания), Халадаш (Венгрия), Ураган (Украина).