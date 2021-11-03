Мессі та Роналду залишились за спиною поляка
33-річний форвард Баварії та збірної Польщі Роберт Левандовський переписав гольовий показник Ліги чемпіонів. Нападник оформив хет-трик у ворота португальської Бенфіки у рамках четвертого туру групового раунду.
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Левандовський розпочав розгром "орлів", за яких виступає українець Роман Яремчук, та сам його завершив. Поляк за 100 матчів наколотив вже 81 гол у ворота суперників. Така результативність дозволила футболісту Баварії вийти на перше місце.
За спиною Левандовського залишились Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду. Польському гравцю вдалось переплюнути статистику відразу двох зіркових опонентів.
Топ-3 гравців за результативністю (у голах)
- Роберт Левандовський – 81
- Ліонель Мессі – 77
- Кріштіану Роналду – 64
У сезоні-2021/2022 польський нападник мюнхенців продовжує приємно дивувати своєю результативністю. За 16 зіграних матчів в усіх турнірах він наколотив 22 голи та віддав 2 асисти.