Мессі та Роналду залишились за спиною поляка

33-річний форвард Баварії та збірної Польщі Роберт Левандовський переписав гольовий показник Ліги чемпіонів. Нападник оформив хет-трик у ворота португальської Бенфіки у рамках четвертого туру групового раунду.

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Левандовський розпочав розгром "орлів", за яких виступає українець Роман Яремчук, та сам його завершив. Поляк за 100 матчів наколотив вже 81 гол у ворота суперників. Така результативність дозволила футболісту Баварії вийти на перше місце.

За спиною Левандовського залишились Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду. Польському гравцю вдалось переплюнути статистику відразу двох зіркових опонентів.

Топ-3 гравців за результативністю (у голах)

Роберт Левандовський – 81

Ліонель Мессі – 77

Кріштіану Роналду – 64

У сезоні-2021/2022 польський нападник мюнхенців продовжує приємно дивувати своєю результативністю. За 16 зіграних матчів в усіх турнірах він наколотив 22 голи та віддав 2 асисти.

Наступний поєдинок Баварія проведе у німецькій Бундеслізі вдома проти Фрайбурга. 6 листопада Левандовський зможе ще більше покращити свою статистику.