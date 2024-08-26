Олександр Усик відвідав церкву Московського патріархату попри заборону УПЦ МП

На засіданні Верховної Ради було прийнято закон про заборону діяльності Московського патріархату на території Україні. Були ті, хто проти цього рішення, зокрема деякі спортсмени.

Український боксер, Олександр Усик, був помічений на недільній службі. Асболютний чемпіон у надважкій вазі відвідав богослужіння, яке відбулося в Українській православній церкві Московського патріархату.

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Усик на служінні в УПЦ МП

Учора, 25 серпня, Олександр Усик, був присутній у храмі преподобного Агапіта Печерського УПЦ (МП), який знаходиться в Києво-Печерській лаврі. Її проводив митрополит Онуфрій, які наставляє боксера у вірі.

Олександр Усик на богослужінні в УПЦ МП

Також до цього у своєму інстаграмі, інший український боксер, Василь Ломаченко, різко відреагував на заборону діяльності УПЦ МП.

Нагадаємо, що 24 серпня, на День Незалежності, президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону релігійних організацій, які мають зв'язки з Росією.